Claudia Sheinbaum impulsa un modelo que fortalece la paz desde el bienestar: Grupo Parlamentario de Morena

Morelia, Michoacán, 3 de julio de 2026.- El Grupo Parlamentario de Morena destacó que los avances presentados por la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de desarrollo económico, bienestar y recuperación ambiental confirman que la construcción de la paz en Michoacán requiere una estrategia integral que combine seguridad, inversión pública, empleo y presencia permanente del Estado.

Las diputadas y los diputados de Morena señalaron que la inversión productiva, la digitalización de pequeñas empresas, la certificación de productos michoacanos y el impulso al Parque Industrial Bajío permitirán fortalecer la economía regional, abrir nuevas oportunidades y mejorar los ingresos de las familias.

“La paz no se alcanza únicamente con operativos. También se construye cuando una persona encuentra empleo, cuando una pequeña empresa puede crecer, cuando los productores acceden a nuevos mercados y cuando las comunidades cuentan con infraestructura y servicios”, afirmó la coordinadora parlamentaria, Giulianna Bugarini.

El Grupo Parlamentario destacó además las acciones para el saneamiento del lago de Pátzcuaro, al considerar que la recuperación ambiental debe formar parte del bienestar de las comunidades. Subrayó que proteger el agua, los ecosistemas y las actividades productivas vinculadas al lago significa defender el patrimonio natural y cultural de Michoacán.

“Con la presidenta Claudia Sheinbaum, Michoacán cuenta con una política que atiende la seguridad sin abandonar sus causas económicas, sociales y ambientales. Desde el Congreso acompañaremos un modelo que lleva inversión, empleo, infraestructura y justicia territorial a cada región del estado, porque donde hay bienestar también se fortalece la paz”, concluyó el Grupo Parlamentario de Morena.