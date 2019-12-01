Claudia Díaz Gayou bebe justificar su rol como proveedora de Tequisquiapan: Georgina Guzmán 

Tequisquiapan, Querétaro, 5 de marzo del 2026.- La presidenta de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de Querétaro, María Georgina Guzmán Álvarez, solicitó a la diputada Claudia Díaz Gayou que presente un documento que acredite su posible conflicto de intereses al analizar las Cuentas Públicas 2024 del municipio de Tequisquiapan.

Explicó que Díaz Gayou, quien preside la comisión especial de Vigilancia del Informe General e Informes individuales de las cuentas públicas, pidió excusarse del análisis debido a su relación como proveedora del municipio en 2024, motivo por el cual la Mesa Directiva le solicitó la documentación necesaria para fundamentar la excusa.

“Nosotros hoy, como mesa, se le hizo la contestación de que pudiera dar el porqué excusarse, para yo poder fundamentar y poder dar la excusa; una cosa es lo que ella pueda comentar de su excusa, pero necesitaríamos documentación para poder generar el expediente para poder dar esa excusa, en ningún momento se habló de negativa, claro que no; en cuanto ella nos pueda dar los documentos, con todo gusto le podríamos estar ofreciendo la excusa y que pudiera seguir sus avances de trabajo y de comisión“, dijo.

Cabe mencionar que en días pasados, la diputada del Partido del Trabajo (PT), Claudia Díaz Gayou, declaró haber solicitado formalmente excusarse de participar en la revisión de la cuenta pública de un municipio ante un posible conflicto de interés.

Donde explicó que desde el 6 de febrero pidió a la Presidencia de la Mesa Directiva ser excusada de “la atención, tramitación o resolución” del informe correspondiente; y que el 17 de febrero reiteró la solicitud al no recibir respuesta dentro del plazo de 48 horas que marca la ley. Añadió que en la sesión de comisión del 20 de febrero no se incluyó el informe en cuestión y se determinó un receso en espera de la respuesta formal.