Celebrará Quiroga a sus abuelas y abuelos en su día

Celebrará Quiroga a sus abuelas y abuelos en su día
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 19:42:47
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Quiroga, Michoacán, a 27 de agosto 2025.– Con el objetivo de reconocer y celebrar a quienes son el pilar de las familias, el Gobierno de Quiroga, a través del Sistema DIF, llevará a cabo el evento conmemorativo del “Día del Abuelo”, este jueves 28 de agosto, a las 12:00 p.m. en el Auditorio Municipal.

En ese sentido, la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, resaltó que las abuelas y abuelos representan el corazón de las familias quiroguenses, ya que con su experiencia, cariño y sabiduría fortalecen los valores comunitarios y transmiten enseñanzas que perduran en el tiempo.

Aunado a ello, manifestó que esta celebración es también un espacio para agradecer a quienes, con esfuerzo y dedicación, han contribuido a la construcción de la sociedad que hoy se disfruta en Quiroga.

Con este evento, la administración municipal refrenda su compromiso con las personas mayores, impulsando actividades que fortalezcan su bienestar, integración y calidad de vida.

Por lo que, el Ayuntamiento hace una atenta invitación a toda la ciudadanía para sumarse a esta celebración y acompañar a sus abuelas y abuelos en un día que busca honrar su legado y reforzar los lazos familiares que distinguen a Quiroga.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan cuatro cuerpos en Huaniqueo durante búsqueda vinculada a desaparecidos de Morelia, Michoacán: Peligroso grupo ya emboscó a autoridades
Silao: vinculan a proceso a Julio Alberto “N” por desaparición cometida por particulares
Agreden a balazos a repartidor tras agredir a un perro; el repartidor asegura que fue en defensa propia, ya que el animal lo atacó 
Sentencian a más de 35 años de prisión a responsable del homicidio de una comerciante y tentativa de homicidio de un hombre en Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
Hallan cuatro cuerpos en Huaniqueo durante búsqueda vinculada a desaparecidos de Morelia, Michoacán: Peligroso grupo ya emboscó a autoridades
Al interior de una vivienda acribillan a 2 hombres en Apaseo El Alto, Guanajuato
México solicitará a EEUU los recursos incautados a Ismael Zambada
Millonario en 4 años: Fortuna de 14 millones de Fernández Noroña en mansión y autos de lujo, podría estar ligada al crimen, a decir del propio senador
Comentarios