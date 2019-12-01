Celebrará Quiroga a sus abuelas y abuelos en su día

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 19:42:47

Quiroga, Michoacán, a 27 de agosto 2025.– Con el objetivo de reconocer y celebrar a quienes son el pilar de las familias, el Gobierno de Quiroga, a través del Sistema DIF, llevará a cabo el evento conmemorativo del “Día del Abuelo”, este jueves 28 de agosto, a las 12:00 p.m. en el Auditorio Municipal.

En ese sentido, la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, resaltó que las abuelas y abuelos representan el corazón de las familias quiroguenses, ya que con su experiencia, cariño y sabiduría fortalecen los valores comunitarios y transmiten enseñanzas que perduran en el tiempo.

Aunado a ello, manifestó que esta celebración es también un espacio para agradecer a quienes, con esfuerzo y dedicación, han contribuido a la construcción de la sociedad que hoy se disfruta en Quiroga.

Con este evento, la administración municipal refrenda su compromiso con las personas mayores, impulsando actividades que fortalezcan su bienestar, integración y calidad de vida.

Por lo que, el Ayuntamiento hace una atenta invitación a toda la ciudadanía para sumarse a esta celebración y acompañar a sus abuelas y abuelos en un día que busca honrar su legado y reforzar los lazos familiares que distinguen a Quiroga.