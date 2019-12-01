Celebrará Morelos el Día de Reyes con alegría, tradición y convivencia familiar, invita Julio César Conejo Alejos a las familias a participar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 17:14:37

Villa Morelos, Michoacán, a 5 de enero 2026.– El Ayuntamiento de Morelos, en coordinación con la Parroquia de San Nicolás de Tolentino, invita a todas las niñas y los niños del municipio a celebrar el tradicional Día de Reyes, una festividad que forma parte del arraigo cultural y religioso de la comunidad.

En ese sentido, el presidente municipal, Julio César Conejo Alejos, informó que esta celebración se llevará a cabo el próximo 6 de enero, a partir de las 4:30 de la tarde, en el Atrio Parroquial, donde las familias morelenses podrán reunirse en un ambiente de alegría, unión y sana convivencia.

El edil subrayó que el Día de Reyes representa una de las tradiciones más significativas de la temporada decembrina, al promover valores como la fraternidad, la fe y la esperanza, especialmente entre la niñez.

Por ello, señaló que el gobierno municipal respalda este tipo de actividades que fortalecen el tejido social y preservan las costumbres que dan identidad al municipio.

Durante el festejo, las y los asistentes podrán disfrutar de rifas, regalos, juegos, sorpresas, así como pan y chocolate, creando un espacio pensado especialmente para que las niñas y los niños vivan una tarde llena de ilusión y celebración.

Por lo cual, Conejo Alejos invita a todas las familias de Morelos a participar en esta festividad, resaltando que mantener vivas las tradiciones es una forma de honrar la historia, la fe y los valores de esta municipalidad.