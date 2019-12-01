Celebra SEDIF el tradicional Baile del Adulto Mayor 2025 en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 28 de agosto del 2025.- En el marco del día de las y los abuelos, que se celebra este 28 de agosto, el director general del Sistema Estatal DIF, Óscar Adrián Gómez Niembro, encabezó el Tradicional Baile del Recuerdo 2025, que congregó a cerca de mil 500 personas, quienes disfrutaron el festejo en compañía de sus familiares y amigos.

Gómez Niembro recordó que con este baile se cierran las actividades del mes dedicado a los adultos mayores, quienes son parte fundamental en la integración de las familias, por ello, cuidarlos, respetarlos y protegerlos es una expresión de gratitud que no puede faltar en la vida, pero también dijo, es un deber humano, porque así funciona una comunidad.

“Nos hemos esforzado para brindarles espacios adecuados para que tengan un desarrollo integral, como la instalación de la Procuraduría de Atención al Adulto Mayor, que los ayuda a restituir sus derechos, tenemos un centro regional y un programa de manutención para las y los abuelos que viven bajo resguardo del SEDIF”, declaró.

Destacó que este mes se llevaron a cabo diversos ejercicioscon el objetivo de concientizar a la sociedad sobre los derechos y las circunstancias por las que atraviesa este sector poblacional, este año se enfocaron acciones en el tema de la salud, el deterioro cognitivo y la importancia de prevenirlo y atenderlo.

Cabe mencionar que este evento tiene la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, desarrollando sus habilidades sociales, mejorando sus condiciones físicas y emocionales; asistieron invitados de los Sistemas DIF Municipales, Instituciones de asistencia social y grupos independientes.

Estuvieron presentes, la procuradora de Atención y Protección Integral a Personas Adultas Mayores, Paola Fernández Trejo; la reina Estatal de Adultos Mayores 2025, Eva Olvera y Hernández; el rey de Oro, Jorge Delfino Ríos y Gómez, así como integrantes del gabinete estatal, presidentas y directores de los Sistemas DIF Municipales, entre otros invitados.