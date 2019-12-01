Celebra Reyes Galindo acciones para el bienestar de Múgica 

Múgica, Michoacán, a 7 de septiembre de 2025.- El diputado local por el Distrito 22, Reyes Galindo Pedraza, agradeció la atención del gobierno estatal encabezado por el primer mandatario, Alfredo Ramírez Bedolla, para dar respuesta a las demandas en el municipio de Múgica, donde fue entregada una ambulancia, se realizó una audiencia ciudadana, así como una feria de la salud.

"Escuchar de viva voz las peticiones del pueblo es la mejor manera de conocer las problemáticas y necesidades de la gente, hoy contamos con un gobierno cercano que está del lado de quienes más lo necesitan, y la responsabilidad de quienes representamos al pueblo es trabajar unidos con todos los órdenes de gobierno", señaló el legislador.

Dentro de las acciones que se implementaron en dicho municipio, se atendieron de manera directa necesidades de salud, bienestar, campo y empleo, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población; la ambulancia al Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), para traslados hacia la capital del estado.

Reyes Galindo, también reconoció la labor que ha realizado el alcalde de Múgica, José Alfredo Rentería Patiño, para acercar cada vez más servicios a la población, así como para generar mayor desarrollo económico y social en esta zona de la Tierra Caliente.

"Vamos a seguir trabajando cercanos a la gente como lo he hecho desde el inicio de mi gestión, cuando fui por primera vez diputado y ahora que me refrendaron ampliamente su apoyo, continuaré siempre con las acciones en todo el territorio del Distrito 22", afirmó Reyes Galindo.