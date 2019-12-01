Morelia, Mich., martes 24 de noviembre 2026.— El reencuentro del PRD con los movimientos de la izquierda progresista de México, simboliza una alianza de causas compartidas y refrenda el compromiso de poner en el centro de las decisiones el bienestar de la ciudadanía, demostrando que la unidad es el cauce indispensable para que el desarrollo sea una realidad para todas y todos.

Así lo expresó el promotor para recuperar la Grandeza de Michoacán, Octavio Ocampo, al reconocer el liderazgo de la senadora con licencia Ana Lilia Rivera y celebrar la adhesión del perredismo tlaxcalteca al proyecto de alianza que ella encabezará rumbo al proceso electoral de 2027. Asimismo, destacó el origen perredista de Rivera, así como su trayectoria de lucha y congruencia con la izquierda mexicana.

"El reencuentro de expresiones del PRD con los movimientos progresistas y con liderazgos formados en la lucha social, como el de Ana Lilia Rivera, es una gran muestra del compromiso que tenemos para mantener vigente nuestra identidad y los principios de justicia social para las mayorías, los cuales dieron sustento al nacimiento de la izquierda democrática en México", afirmó.

Aunado a ello, Octavio Ocampo subrayó que, cuando las fuerzas progresistas se articulan, logran combatir con mayor eficacia la desigualdad y consolidan políticas públicas que elevan la calidad de vida de la población. En este sentido, se declaró un aliado firme de esta ruta de trabajo que envía un mensaje contundente a la sociedad: los proyectos colectivos son siempre más fuertes que las diferencias coyunturales.

Finalmente, Ocampo señaló que este paso dado en Tlaxcala marca una pauta relevante para el fortalecimiento del bloque progresista en distintas entidades del país, incluida Michoacán, donde se continúa trabajando desde el territorio para construir acuerdos amplios que garanticen la continuidad de la transformación y la defensa de las conquistas sociales.