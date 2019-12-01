Celebra Marco Del Prete 25 años de la empresa SJMAQUINSA en San Juan del Río, Querétaro

San Juan del Río, Querétaro, a 27 de agosto de 2025.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, encabezó la celebración de los 25 años de la empresa SJMAQUINSA, donde destacó que la compañía ha abierto nuevos nichos industriales para San Juan del Río.

Durante su mensaje el Secretario indicó que la compañía fundada en 1985, es una empresa especializada en mecanizado de alta precisión y recubrimientos industriales, que desde sus inicios se ha caracterizado por la innovación tecnológica, la calidad de sus procesos y un compromiso permanente con el desarrollo de soluciones para distintas industrias.

“25 años se dicen fácil, es prácticamente una vida con base en la perseverancia de sus fundadores y el esfuerzo que ponen día con día para que sea un éxito. Es una empresa orgullosamente queretana, además, recorrimos sus oficinas y se nota que hay pasión por hacer las cosas bien”, finalizó.

En su intervención, la directora general de la compañía, Mary Carmen Retana Ruiz, reconoció a las autoridades estatales por el compromiso que tienen para que la industria continúe su crecimiento, mismo que en SJMAQUINSA ha sido superior al 42 por ciento en los últimos dos años, en la creación de productos de calidad y generación de empleos de calidad para los sanjuanenses.