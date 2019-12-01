CEDH y Coepredv acercan la atención a denuncias por discriminación al interior del estado de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 3 de marzo de 2026.– Las visitadurías regionales de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ya reciben y canalizan denuncias por actos de discriminación al Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia en Michoacán, como parte de una coordinación interinstitucional que busca garantizar el derecho humano a la no discriminación y acercar los mecanismos de atención a la población de las regiones del interior de la entidad.

La secretaria ejecutiva de la CEDH Michoacán, Maricela Núñez Alcaraz, informó que esta colaboración se encuentra en operación aun cuando el convenio formal entre ambas instituciones está en proceso de elaboración, lo que permite que la ciudadanía pueda presentar sus quejas en cualquiera de las visitadurías regionales de este organismo para su inmediata canalización al Coepredv.

Explicó que la CEDH funge como instancia receptora y canalizadora, mientras que el Coepredv, como órgano especializado, es el encargado de conocer, atender, sustanciar y resolver las denuncias, así como de brindar la atención correspondiente a las personas que han sido víctimas de discriminación.

Detalló que este mecanismo fue acordado entre el ombudsperson, Josué Mejía Pineda, y la directora general del Coepredv, Nohemí Hinojosa Castillejo, y posteriormente se llevó a cabo un encuentro con personal de ambas instituciones para definir los procedimientos de canalización, así como para compartir la ubicación de las visitadurías en cada región del estado.

El convenio que se encuentra en preparación contempla, además, líneas de colaboración en materia de capacitación, divulgación y promoción del derecho a la igualdad y la no discriminación, así como la disponibilidad de información del Coepredv en las visitadurías regionales de la CEDH.

Maricela Núñez subrayó que esta coordinación permitirá fortalecer la presencia institucional del Coepredv en el interior del estado, acercar sus servicios a las comunidades más alejadas y contribuir a la prevención de prácticas discriminatorias.

Con estas acciones, la CEDH reafirma su compromiso de facilitar el acceso efectivo a los mecanismos de protección de derechos humanos y de trabajar de manera coordinada para erradicar la discriminación en Michoacán.