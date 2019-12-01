CEDH Michoacán llama a garantizar justicia y reforzar la protección frente a la violencia

Morelia, Michoacán, a 15 de octubre de 2026.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán expresa su profunda consternación por el fallecimiento de Alexa, una niña de ocho años, y de su padre, quienes perdieron la vida a consecuencia de una agresión armada en la comunidad de El Guayabo, municipio de Apatzingán.

La CEDH expresa sus condolencias y solidaridad con los familiares de Alexa y de su padre ante esta pérdida irreparable. Asimismo, ha establecido contacto con la familia para valorar, en el ámbito de sus atribuciones, las acciones de orientación y acompañamiento que resulten procedentes.

El derecho a la vida y a vivir en condiciones de paz y libres de violencia está reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Estos ordenamientos establecen obligaciones de protección reforzada hacia la infancia y exigen que su interés superior sea una consideración primordial en las decisiones públicas.

Ante estos hechos, la CEDH hace un llamado a las autoridades competentes para que realicen una investigación diligente y efectiva, esclarezcan lo sucedido y garanticen el acceso a la justicia, así como la atención integral a las víctimas indirectas. Asimismo, insta a fortalecer las medidas de prevención y protección necesarias para salvaguardar la vida y la integridad de las familias de la comunidad.

La protección de niñas, niños y adolescentes no puede quedarse en el reconocimiento formal de sus derechos: requiere acciones efectivas para que puedan vivir, crecer y desarrollarse en condiciones de paz y seguridad.