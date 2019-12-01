CEDH Michoacán fortalece la atención psicosocial ante situaciones de emergencia y desplazamiento interno

Morelia, Michoacán, a 12 de noviembre de 2026.- La atención a las personas en situación de desplazamiento interno no debe limitarse a brindar protección durante su salida de las comunidades, sino que también debe contemplar las condiciones necesarias para un retorno seguro y digno a sus hogares, señaló el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, Josué Alfonso Mejía Pineda, durante la inauguración del taller “Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Contextos de Emergencia y Desplazamiento Interno”.

El ombudsperson destacó que el desplazamiento interno es una problemática que ha estado presente durante años en Michoacán y que responde a distintas causas, entre ellas, la violencia familiar, la migración y, de manera particular, los hechos de violencia que obligan a familias enteras a abandonar sus hogares.

En ese sentido, subrayó que, además de garantizar condiciones de seguridad que permitan prevenir estos desplazamientos, es indispensable considerar el retorno de las personas a sus comunidades, pues dejar el lugar donde han construido su vida representa una afectación profunda para ellas y sus familias. Por ello, reconoció la importancia de generar herramientas que permitan a las instituciones actuar de manera oportuna, brindar contención emocional y tomar decisiones adecuadas ante situaciones de emergencia.

Mejía Pineda señaló que, a través de las acciones impulsadas por la CEDH, se cuenta con personal especializado en atención psicológica en las distintas regiones del estado, lo que permite fortalecer el acompañamiento psicoemocional a las personas que lo requieren. Asimismo, consideró necesario que las capacitaciones y las mesas de atención al desplazamiento forzado interno puedan extenderse a los municipios, para que las autoridades locales cuenten con conocimientos y herramientas que les permitan responder adecuadamente ante estos escenarios.

Por su parte, la jefa de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Michoacán, Miriam Heredia Zertuche, , reconoció la coordinación que se ha establecido entre la CEDH, la Secretaría del Migrante y las distintas dependencias que integran el comité interinstitucional para la atención del desplazamiento interno.

Destacó que la salud mental constituye una de las principales necesidades que manifiestan las personas y comunidades que atraviesan situaciones de violencia y desplazamiento, por lo que su atención requiere una ruta integral que no dependa exclusivamente de especialistas, sino que permita que todas las instituciones involucradas cuenten con herramientas básicas para brindar contención y acompañamiento desde el primer momento.

Heredia Zertuche señaló que este taller responde a las experiencias obtenidas durante la atención de desplazamientos masivos registrados en la entidad, y reiteró el compromiso de ACNUR para continuar fortaleciendo los trabajos de coordinación institucional, así como el desarrollo de una unidad especializada en la materia.

Paul Pérez Torres, secretario técnico de la Secretaría del Migrante de Michoacán, resaltó la relevancia de esta capacitación al señalar que el desplazamiento interno no solamente genera afectaciones materiales para quienes se ven obligados a abandonar sus hogares, sino también consecuencias emocionales y psicológicas que requieren atención. De ahí la importancia de que las instituciones cuenten con herramientas para responder a estas necesidades.

El taller fue impartido por representantes de Escuelas Seguras México y de la Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE, por sus siglas en inglés), con el objetivo de proporcionar herramientas básicas a las personas servidoras públicas que participan en la respuesta al desplazamiento interno en Michoacán, incorporando una perspectiva de apoyo psicosocial en contextos de crisis y emergencias humanitarias.