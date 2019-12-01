Casa por casa y mano a mano Barragán trabaja por la  transformación de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 13:34:24

Morelia, Michoacán, a 16 de octubre de 2026.- La defensa de los valores y principios de la Cuarta Transformación se construye en las calles, en las colonias y en el contacto directo, afirmó el diputado Juan Carlos Barragán quien mantiene su trabajo territorial en la ciudad, con recorridos casa por casa y mano a mano con las familias.

El diputado refrendó su compromiso con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha dicho que la transformación no se construye con un discurso, ni desde las oficinas, sino que requiere presencia permanente, organización y compromiso con las causas del pueblo.

“La transformación se defiende trabajando con la gente, escuchando a las familias y estando del lado de quienes más necesitan que sus problemas sean atendidos”, mencionó.

Para Barragán, caminar junto a las familias representa también una manera de defender al pueblo y ponerlo en el centro de las decisiones.

“Casa por casa y mano a mano, la defensa de la transformación se lleva al territorio, donde las necesidades de las familias recuerdan que los principios deben demostrarse con hechos”, concluyó.