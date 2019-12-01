Casa de las Artesanías inicia proceso legal por piratería de piezas artesanales, expone Cástor Estrada

Casa de las Artesanías inicia proceso legal por piratería de piezas artesanales, expone Cástor Estrada
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 16:47:27
Morelia, Michoacán, a 6 de noviembre del 2025.- Cástor Estrada Robles, titular de la Casa de las Artesanías de Michoacán (Casart), informó que la dependencia se prepara para iniciar procedimientos legales ante la aparición de productos que imitan la artesanías michoacanas. Explicó que el problema ha tomado fuerza en las últimas semanas por la Noche de Muertos.

Detalló que las imitaciones más frecuentes provienen de las Catrinas de Capula y los huaraches elaborados en Sahuayo, piezas tradicionales que han sido copiadas y distribuidas, por lo que, comentó, será necesario fortalecer los filtros comerciales y aduanales para impedir que mercancía de este tipo llegue al país y cause confusión entre compradores.

Indicó que, en el caso de la Catrina de Capula ya se dieron pasos concretos mediante un acuerdo con una tienda de gran alcance, lo que permitirá que únicamente las piezas auténticas estén disponibles en su plataforma de ventas.

Cástor Estrada subrayó que estas medidas legales y comerciales buscan proteger el trabajo de las y los artesanos michoacanos, así como evitar que sigan en circulación productos que replican o evocan diseños tradicionales sin respetar su origen. Añadió que la intención es cerrar el paso a mercancía que se aprovecha del prestigio de piezas emblemáticas como la Catrina de Capula.

