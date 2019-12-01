Carlos Torres Piña y Omar García Harfuch, dos perfiles de territorio que fortalecen a la 4T

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 15:29:49

Ciudad de México, a 21 de julio de 2026.- Dentro del movimiento de transformación existen perfiles que han construido su trayectoria desde distintos espacios, pero que coinciden en una misma forma de entender el servicio público con trabajo constante y resultados.

Una reciente pieza gráfica coloca a Carlos Torres Piña y Omar García Harfuchcomo dos referentes que comparten cinco características: cercanía con el pueblo, honestidad, sencillez, trabajo en territorio y resultados.

En el caso de Carlos Torres Piña, su historia está profundamente ligada a Michoacán. Originario de Paracho e hijo de maestros que, durante más de tres décadas ha recorrido las distintas regiones del estado, desde cabeceras municipales y tenencias hasta comunidades rurales.

Ese recorrido le ha permitido conocer de cerca la realidad de cada región, escuchar directamente a la población y comprender que, para encontrar soluciones, primero hay que conocer bien lo que vive cada comunidad.

Su manera de trabajar ha estado marcada por esa lógica: recorrer, escuchar, entender y dar resultados.

Por su parte, Omar García Harfuch ha construido una trayectoria de alcance nacional, principalmente vinculada a las tareas de seguridad y a una visión de servicio público basada en la disciplina, la coordinación y los resultados.

Pese a sus distintas trayectorias, ambos coinciden en que el servicio público exige cercanía, sencillez y capacidad de respuesta hacia la ciudadanía. Pese a sus distintas trayectorias, ambos coinciden en que el servicio público exige cercanía, sencillez y capacidad de respuesta hacia la ciudadanía, una visión que también los ha llevado a trabajar de manera coordinada en acciones en beneficio de las y los michoacanos.

Mientras García Harfuch representa hoy un perfil con proyección nacional, Carlos Torres Piña mantiene una presencia profundamente territorial en Michoacán, recorriendo comunidades, dialogando con distintos sectores y fortaleciendo una relación construida durante años.

Dos trayectorias distintas, pero con una coincidencia clara: el territorio se conoce caminándolo y la confianza se construye con hecho.