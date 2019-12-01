Carlos Quintana asegura que no habrá dedazos en el PAN; pide prudencia a aspirantes y rechaza imposiciones

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 16:47:42

Morelia, Michoacán, a 21 de julio de 2026.- El líder estatal del Partido Acción Nacional, Carlos Quintana, insistió en que no habrá imposiciones ni "dedazos" en la definición de candidatos para el proceso electoral de 2027, y llamó a la prudencia a quienes ya se están adelantando en los anuncios.

Cuestionado sobre las versiones de candidatos ya definidos, durante reuniones en corto y acuerdos previos, Quintana expresó que el proceso aún no inicia.

"Decirles a todos: con calma, con calma. Todavía no inicia el proceso electoral, todavía el propio Comité no ha sesionado para elegir cuál va a ser el mecanismo. No hay convocatorias", aseveró.

El dirigente estatal precisó que será hasta noviembre o diciembre cuando se emitan las convocatorias, y que en enero se definirán los perfiles que encabezarán las candidaturas.

"Todo lo demás, pues eso, queden dichos", sentenció.

Quintana pidió mesura a los aspirantes a la alcaldía de Morelia, luego de presuntas declaraciones en reuniones privadas donde se habla del nombre de David Cortés como la imposición de uno de los grupos de Acción Nacional.

"Insisto, no va a haber imposición",subrayó.

El líder estatal evitó entrar en controversias y reiteró que el partido, como institución, aún no ha definido los tiempos ni los mecanismos para la selección de candidatos.