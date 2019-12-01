Carlos Quintana asegura que no habrá dedazos en el PAN; pide prudencia a aspirantes y rechaza imposiciones

Carlos Quintana asegura que no habrá dedazos en el PAN; pide prudencia a aspirantes y rechaza imposiciones
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 16:47:42
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 21 de julio de 2026.- El líder estatal del Partido Acción Nacional, Carlos Quintana, insistió en que no habrá imposiciones ni "dedazos" en la definición de candidatos para el proceso electoral de 2027, y llamó a la prudencia a quienes ya se están adelantando en los anuncios.

Cuestionado sobre las versiones de candidatos ya definidos, durante reuniones en corto y acuerdos previos, Quintana expresó que el proceso aún no inicia.

"Decirles a todos: con calma, con calma. Todavía no inicia el proceso electoral, todavía el propio Comité no ha sesionado para elegir cuál va a ser el mecanismo. No hay convocatorias", aseveró.

El dirigente estatal precisó que será hasta noviembre o diciembre cuando se emitan las convocatorias, y que en enero se definirán los perfiles que encabezarán las candidaturas.

"Todo lo demás, pues eso, queden dichos", sentenció.

Quintana pidió mesura a los aspirantes a la alcaldía de Morelia, luego de presuntas declaraciones en reuniones privadas donde se habla del nombre de David Cortés como la imposición de uno de los grupos de Acción Nacional.

"Insisto, no va a haber imposición",subrayó.

El líder estatal evitó entrar en controversias y reiteró que el partido, como institución, aún no ha definido los tiempos ni los mecanismos para la selección de candidatos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Abaten a presunto líder de una facción de grupo delictivo de Jalisco durante operativo en Manzanillo; hay una detenida
Tras asaltar una tienda OXXO en Uruapan, Michoacán, detienen a pareja 
Desarticulan en Puruándiro, Michoacán, a banda de secuestradores "Los Lolos"; rescataron con vida a un adolescente
Decomisan más de 380 kilos de narcóticos en el AIQ: GN
Más información de la categoria
Desarticulan en Puruándiro, Michoacán, a banda de secuestradores "Los Lolos"; rescataron con vida a un adolescente
Sheinbaum anuncia inversión de 181 mil mdp para infraestructura hospitalaria
Cae presunto operador de Jalisco en Ciudad Hidalgo, Michoacán; decomisan arsenal, estupefaciente y equipo táctico
Policía Morelia, 4 veces más productiva que la Guardia Civil
Comentarios