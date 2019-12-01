Captan a senadora de Morena comiendo churros en plena sesión mientras se discutía el “Plan B”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 22:28:15

Ciudad de México, 27 de marzo de 2026.- En medio de la discusión del llamado “plan B” electoral en el Senado, realizada el pasado 25 de marzo, la legisladora de Morena, Karina Ruiz, fue captada mientras consumía churros durante la sesión.

De acuerdo con reportes, otros legisladores del mismo grupo parlamentario también fueron observados repartiendo churros en plena deliberación, lo que contrastó con la relevancia del debate en curso.

La senadora ya ha estado envuelta en otras controversias, como cuando ingresó al salón de sesiones con unas tijeras y cortó el megáfono de Lilly Téllez, en un intento por impedir que continuara con su intervención en tribuna.

El episodio generó diversas reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la conducta de los legisladores durante la discusión de una de las reformas electorales más polémicas y relevantes del país.

Asimismo, el hecho reavivó el debate sobre el comportamiento de los representantes públicos en sesiones oficiales y el nivel de seriedad con el que se abordan temas de gran relevancia nacional.