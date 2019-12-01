Capacita Secretaría de Salud a manejadores de alimentos de Jalpan de Serra

11 de Septiembre de 2025
Jalpan de Serra, Querétaro, a 11 de septiembre de 2025.- Las y los de profesionales de Epidemiología y de Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Jurisdicción Sanitaria número 4 de la Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro capacitaron a 28 manejadores ambulantes de alimentos del municipio de Jalpan de Serra, quienes participarán en las próximas Fiestas Patrias. 

Las acciones preventivas estuvieron coordinadas por Julio Omar Pozas Melgar y Abigail Martínez Maldonado.

Durante el taller se resaltó que la preparación higiénica de los alimentos es esencial para proteger la salud de la población y prevenir la aparición de enfermedades diarreicas agudas.

Se hizo hincapié en la importancia del lavado frecuente de manos, el uso correcto del cubreboca, mantener el cabello corto o recogido, así como aplicar otras medidas de higiene personal que reducen el riesgo de contaminación de los alimentos.

Noventa Grados
