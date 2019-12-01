Capacita Magdo. Eric López Villaseñor al PRDM

Morelia, Michoacán, a 21 de julio de 2026.- Durante el taller denominado “Sensibilización a partidos políticos: una perspectiva desde la discapacidad”, que imparten las Magistraturas del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán a los institutos políticos de la entidad; el Magistrado Eric López Villaseñor destacó la importancia de que los partidos políticos incluyan a personas con discapacidad para realmente ejercer una participación ciudadana activa a favor de los grupos de atención prioritaria.

La capacitación impartida fue al Partido de la Revolución Democrática Michoacán (PRDM), que encabeza su presidenta Verónica García Reyes, quien resaltó este tipo de ejercicios para impulsar la participación e inclusión de las personas con discapacidad en la vida democrática, así como propiciar la reflexión sobre los derechos humanos de este sector de la sociedad.

El maestro Aldo Andrés Carranza Ramos, secretario Instructor y Proyectista del TEEM, adscrito a la ponencia del Magistrado Eric López Villaseñor, impartió la conferencia Acciones Afirmativas, refiriendo los retos que tienen las fuerzas políticas del Estado de abrir la inclusión de las personas con discapacidad en las candidaturas dentro del próximo proceso electoral.

La conferencia y taller fueron organizados por la Coordinación de Capacitación, Investigación y Difusión del Derecho Electoral del Tribunal Electoral de Michoacán, así como de la Defensoría Jurídica de este órgano jurisdiccional.