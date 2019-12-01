Cajeros inteligentes triplican servicios en Querétaro capital

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 11:03:40

Querétaro, Querétaro, a 28 de noviembre 2025.- Los cajeros inteligentes instalados en la capital del estado han triplicado el número de servicios mensuales durante la presente administración, pasando de 22 mil a un promedio de 66 mil trámites, afirmó Adriana Fuentes Cortés, titular de la Secretaría de Atención Ciudadana del Municipio de Querétaro.

Detalló que actualmente operan 60 cajeros distribuidos en las siete delegaciones y en puntos estratégicos como centros comerciales, oficinas gubernamentales y el Registro Civil estatal.

“En estos cajeros se pueden imprimir los cinco tipos de actas nacimiento, defunción, divorcio, reconocimiento y matrimonio con un costo de 29 pesos, además de realizar recargas de Crobus y pagos de la Comisión Estatal de Aguas (CEA)”.

Recordó que los trámites más solicitados son: la expedición de las acta de nacimiento, las recargas de las tarjetas del Qrobús y el pago del recibo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA).

Señaló que los trámites suelen intensificarse en julio y agosto, coincidiendo con el periodo de inscripciones escolares.

Fuentes Cortés adelantó que la dependencia a su cargo trabaja en un proyecto para incorporar cajeros portátiles que puedan utilizarse en jornadas especiales y en el futuro Centro de Atención Municipal (CAM).

Asimismo, dijo, se contempla la creación de una atención ciudadana móvil, con unidades equipadas con cajeros para acercar los servicios a más colonias.

“Cuando un cajero no tiene mayor demanda, hacemos una reubicación para que sea de mayor beneficio. Recientemente instalamos uno en el mercado de Santa Rosa en Presidentes”.

Además detalló que las delegaciones con mayor demanda al realizar los trámites son: Félix Osores Sotomayor, Centro Histórico y Epigmenio González.

“Con estas acciones, la Secretaría de Atención Ciudadana busca consolidar el uso de cajeros inteligentes como una herramienta ágil y accesible para los habitantes de Querétaro”.