Brissa Arroyo recibe y reconoce a Kena Moreno, activista por los derechos humanos y Fundadora de los Centros de Integración Juvenil 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 15:24:41

Morelia, Michoacán, 12 de noviembre de 2026.- La Diputada Local Brissa Arroyo Martínez, convocó a construir una sociedad de salud, esperanza y dignidad, con el pleno respeto a sus derechos humanos.

Al presidir la ceremonia por el 20 Aniversario de los Centros de Integración Juvenil (CIJ) A.C., Brissa Arroyo reconoció la labor del patronato que impulsó la creación del CIJ a nivel nacional hace 57 años, y que ahora son ya más de 120 en todo el país., a iniciativa de Kena Moreno, Fundadora de CIJ y Vicepresidenta Vitalicia del Patronato Nacional, y en Morelia con la visión de María Alicia Ávila Rosas, Presidenta del Patronato CIJ Morelia.

La Congresista Local compartió la importancia de los CIJ en la prevención de adicciones y su manejo, así como de temas de salud mental.

"No podemos acostumbrarnos a vivir en unas colonias en el privilegio y en otras con carencias, con la falta de oportunidades o alternativas para que los jóvenes tengan su pleno desarrollo por eso necesitamos de todos, del Legislativo, de la sociedad civil y del gobierno", afirmó.

Brissa Arroyo consideró que las adicciones deben atenderse sin la estigmatización, sino con perspectiva de salud pública, de derechos humanos y dignidad.

"Hablar de adicciones es hablar de una realidad que no podemos ignorar, minimizar ni abordar desde el prejuicio. Es un fenómeno complejo que atraviesa familias, comunidades y entornos sociales, y que exige de nosotros algo más que discursos: exige sensibilidad, responsabilidad y acciones concretas", aseguró.

Porque detrás de cada persona que enfrenta una adicción hay una historia, una familia, circunstancias y, sobre todo, una vida que merece una nueva oportunidad.

Por eso, la prevención es tan importante: porque significa llegar antes, identificar los factores de riesgo, generar entornos seguros, brindar información y ofrecer alternativas para que nuestras niñas, niños y jóvenes puedan construir un proyecto de vida.

Porque, -resaltó-, cuidar a nuestras juventudes no es una tarea exclusiva de una institución o de un gobierno. Es una responsabilidad colectiva.

En su intervención, Dinora Rafael Vargas Directora del CIJ Morelia mencionó las diversas acciones enfocadas a la prevención y tratamiento de adicciones, siempre enfocados en el respeto a los derechos humanos.

Brissa Arroyo recibe a Kena Moreno, Fundadora de CIJ y Vicepresidenta Vitalicia del Patronato Nacional

En este marco, la Diputada Local, Brissa Arroyo dio la bienvenida e hizo un amplio reconocimiento a Kena Moreno, periodista y fundadora de la Revista Kena quien impulsó los CIJ y bajo su liderazgo ha creado más de 120 Centros en todo el país, incluyendo centros de prevención, tratamiento ambulatorio, unidades de hospitalización e investigación científica.

Su trabajo al frente de los CIJ ha sido distinguido con premios nacionales e internacionales, como el Premio Reina Sofía contra las Drogas (2010), el Premio Fundación Mentor (2011) y el reconocimiento Dr. Jesús Kumate Rodríguez (2013), entre otros.

Por ello se hizo entrega de reconocimiento a Kena Moreno, Fundadora de CIJ y Vicepresidenta Vitalicia del Patronato Nacional, a María Alicia Ávila Rosas, Presidenta del Patronato CIJ Morelia y de manera especial la Psicóloga Guadalupe Contreras Gonzálezdio lectura a la historia de la constitución del CIJ Morelia y su legado.