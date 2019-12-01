Brissa Arroyo impulsa buenas acciones para fomentar una sociedad con inclusión    

Brissa Arroyo impulsa buenas acciones para fomentar una sociedad con inclusión    
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 15:44:35
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 28 de agosto de 2025.- Con la convicción de consolidar una sociedad de respeto  e inclusiva, la Diputada Local, Brissa Arroyo Martínez respaldó las Olimpiadas Estatales de Special Olympics, que se realizarán el próximo 19 de septiembre.

En conferencia de prensa, -acompañada de     Karen  Ortiz Cortés, enlace de Special Olympics Michoacán, la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Giulianna Bugarini,  el Director de CECUFID, Raúl Morón Vidal, José Manuel Álvarez Lucio, director del DIF Municipal y Aphril García, joven atleta michoacana-,  Brissa Arroyo subrayó que las Olimpiadas Estatales es un proyecto muy noble que integra al deporte a personas con discapacidad intelectual en un marco de aceptación y equidad.

La Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura, expresó que desde el Congreso del Estado  ha impulsado la iniciativa de Parlamento Abierto para escuchar a todos los sectores de la sociedad y es así como Special Olympics tiene ahora  el apoyo  legislativo, están siendo escuchados en la máxima tribuna del estado y también se ha logrado canalizarles con otras instituciones. 

“Con buenas acciones vamos hacer de la inclusión una realidad, para que nadie se quede atrás, porque son estas actividades lo que fortalecen a  nuestra sociedad, pero además, porque en todas las decisiones que tomamos debemos tener en el centro a la ciudadanía”,  afirmó  Brissa Arroyo.

La Congresista local, reconoció  que Aphril García  es una atleta que ha representado a Michoacán en competencias internacionales  y que se ha convertido en un ejemplo para nuevos atletas.

A su vez, Karen  Ortiz Cortés, enlace de Special Olympics Michoacán informó que en estos Juegos Estatales 2025 se celebra el  esfuerzo, alegría y capacidad de las niñas, niños,  y jóvenes con discapacidad intelectual, y se espera la participación de más de 100 atletas de diferentes edades y en diferentes disciplinas. 

Karen Ortiz, detalló que es un evento totalmente gratuito, porque la verdadera inclusión no puede tener barreras económicas, y en ese sentido, agradeció a la diputada Brissa Arroyo la gestión, el apoyo y acompañamiento para hacer realidad esta actividad. 

La Fundación Special Olympics tiene presencia en más de 190 países y en México está representada en 27 estados.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan cuerpo de una mujer junto a la Autopista Siglo XXI, en La Huacana, Michoacán 
Balean a mujer en una “cachimba” de Tarímbaro, Michoacán, resultó herida 
Aseguran 530 kilos de estupefacientes con valor de 144 mdp en Tamaulipas; tenía como destino EEUU
SSPC emite recomendaciones de inclusión y seguridad digital en el marco del Día Nacional de las Personas Mayores
Más información de la categoria
Aseguran 530 kilos de estupefacientes con valor de 144 mdp en Tamaulipas; tenía como destino EEUU
Sigue desaparecido queretano en Jalisco; acudió a supuesta entrevista de trabajo y ya no volvió
Luis Cárdenas Palomino recibe sentencia de poco más de 5 años por tortura
EEUU ofrece millonaria recompensa por Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín Guzmán
Comentarios