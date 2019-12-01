Brissa Arroyo impulsa buenas acciones para fomentar una sociedad con inclusión    

Morelia, Michoacán, a 28 de agosto de 2025.- Con la convicción de consolidar una sociedad de respeto e inclusiva, la Diputada Local, Brissa Arroyo Martínez respaldó las Olimpiadas Estatales de Special Olympics, que se realizarán el próximo 19 de septiembre.

En conferencia de prensa, -acompañada de Karen Ortiz Cortés, enlace de Special Olympics Michoacán, la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Giulianna Bugarini, el Director de CECUFID, Raúl Morón Vidal, José Manuel Álvarez Lucio, director del DIF Municipal y Aphril García, joven atleta michoacana-, Brissa Arroyo subrayó que las Olimpiadas Estatales es un proyecto muy noble que integra al deporte a personas con discapacidad intelectual en un marco de aceptación y equidad.

La Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura, expresó que desde el Congreso del Estado ha impulsado la iniciativa de Parlamento Abierto para escuchar a todos los sectores de la sociedad y es así como Special Olympics tiene ahora el apoyo legislativo, están siendo escuchados en la máxima tribuna del estado y también se ha logrado canalizarles con otras instituciones.

“Con buenas acciones vamos hacer de la inclusión una realidad, para que nadie se quede atrás, porque son estas actividades lo que fortalecen a nuestra sociedad, pero además, porque en todas las decisiones que tomamos debemos tener en el centro a la ciudadanía”, afirmó Brissa Arroyo.

La Congresista local, reconoció que Aphril García es una atleta que ha representado a Michoacán en competencias internacionales y que se ha convertido en un ejemplo para nuevos atletas.

A su vez, Karen Ortiz Cortés, enlace de Special Olympics Michoacán informó que en estos Juegos Estatales 2025 se celebra el esfuerzo, alegría y capacidad de las niñas, niños, y jóvenes con discapacidad intelectual, y se espera la participación de más de 100 atletas de diferentes edades y en diferentes disciplinas.

Karen Ortiz, detalló que es un evento totalmente gratuito, porque la verdadera inclusión no puede tener barreras económicas, y en ese sentido, agradeció a la diputada Brissa Arroyo la gestión, el apoyo y acompañamiento para hacer realidad esta actividad.

La Fundación Special Olympics tiene presencia en más de 190 países y en México está representada en 27 estados.