Brinda Alfonso Martínez certeza jurídica para miles de morelianos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 15:24:23
Morelia, Michoacán, 10 de septiembre de 2025.- Con el objetivo de garantizar certeza jurídica a las y los morelianos, el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, anunció la regularización de terrenos que beneficiará a miles de morelianos ubicados en Ejido La Boruca, Tenencia Morelos; Ampliación Heberto Castillo, Rincón San Juanito Itzícuaro; La Ceja, en el ejido de San Antonio Parangaré; y Ampliación Arboledas de Río Grande, en San José del Cerrito.

En sesión de Cabildo, se aprobó por unanimidad un dictamen que faculta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad para gestionar el déficit de áreas verdes y equipamiento en favor del municipio, permitiendo la regularización  de estos asentamientos humanos.

El Alcalde destacó que esta acción cumple un sueño de dos o tres décadas para las familias que han construido sus hogares y su patrimonio. “Regularizar estos predios significa brindar certeza jurídica, permitiendo a estas familias acceder a créditos, vender, comprar o heredar sus propiedades como cualquier otra”, afirmó Martínez Alcázar. 

Además, subrayó el compromiso del Gobierno Municipal con las familias vulnerables para garantizarles escrituras y seguridad jurídica en sus terrenos.

Regidores como Salvador Arvizu Cisneros se sumaron a esta iniciativa, resaltando que dará certeza jurídica y protegerá el patrimonio de las y los morelianos. Por su parte, Fausto Vallejo reconoció el acompañamiento a las y los vecinos en este anhelo de años, mientras que Gilberto Morelos Favela destacó que esta regularización transformará la realidad de estos hogares, consolidando un paso histórico hacia la seguridad jurídica.

