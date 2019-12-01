Bedolla pone en marcha equipo de vanguardia para detectar y tratar el cáncer en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 3 de septiembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla puso en marcha, en el Instituto Michoacano de Oncología, el nuevo acelerador lineal y Pet Scan, equipos de vanguardia para detectar y tratar el cáncer, lo que pondrá fin a la lista de espera en el estado.

Destacó la decisión de invertir 165 millones de pesos en adquirir estos aparatos de última generación, únicos en Michoacán y que solo se encuentran en otros cuatro estados del país, mismos que servirán para brindar atención gratuita a los pacientes de hospitales públicos y privados.

“No puede esperar la atención en el tema de oncología y atención al cáncer”, afirmó, para explicar que los nuevos equipos son de alta precisión, es decir, que tratan tumores cancerígenos milimétricos sin dañar otros órganos y tejidos sanos, de manera menos agresiva y más efectiva.

También son versátiles, ya que permiten irradiar órganos complejos, incluso en movimiento, como el hígado o los pulmones; y eficientes, al tratar varias zonas del cuerpo en una sola sesión, puntualizó Ramírez Bedolla, al informar que podrán atender pacientes del IMSS, ISSSTE y del sector privado con servicio subrogado.

“La atención será inmediata. Se elimina la lista de espera de pacientes con cáncer; la capacidad diaria de atención pasa de 80 a 200 pacientes, es decir que se aumenta un 150 por ciento. Y es gratuito para pacientes sin seguridad social, mediante el IMSS Bienestar”, agregó.

El gobernador manifestó que los equipos, operados por técnicos y radiólogos certificados, permitirán que mujeres, hombres, niñas y niños con cáncer tengan una excelente atención y mayor esperanza de vida, que actualmente se encuentra en un 85 por ciento.

Por su parte, el secretario de Salud en Michoacán, Elías Ibarra Torres, indicó que es un día histórico para Michoacán, por los beneficios que los equipos traerán para los pacientes con cáncer. “Se van a seguir salvando muchas vidas, el cáncer es curable siempre que se detecta a tiempo”, externó.

Acompañaron al gobernador el director del Instituto Michoacano de Oncología, Juan Manuel Aguilar Melchor; el director general de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, Alejandro Núñez Carrera; el delegado estatal del IMSS, Miguel Ángel Van-Dick Puga; el coordinador del IMSS Bienestar en el estado, Axayácatl Marín Correa; el subdelegado médico del ISSSTE, Elías Miranda; legisladoras y legisladores locales; entre otras autoridades estatales y pacientes beneficiados.