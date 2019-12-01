Bedolla fortalecerá infraestructura de la UTM con inversión de 22 mdp

Bedolla fortalecerá infraestructura de la UTM con inversión de 22 mdp
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 09:36:57
Morelia, Michoacán, 4 de marzo de 2026.- La Universidad Tecnológica de Morelia (UTM) tendrá una inversión de 22 millones de pesos para la construcción de un nuevo edificio de dos plantas, anunció el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario señaló que la finalidad es atender la creciente demanda de matrícula y garantizar espacios dignos para las y los jóvenes de esta casa de estudios, donde actualmente se encuentran inscritos alrededor de 2 mil 200 a una de sus licenciaturas o carreras técnicas. 

Ramírez Bedolla dio a conocer que para el mes de mayo de este año la institución contará la carrera de Cinematografía, que se suma a las licenciaturas de Enfermería, Electromovilidad, Asesor Financiero, Tecnologías de la Información e Innovación Digital, Mecatrónica, Mantenimiento Industrial, Gastronomía, Energía y Desarrollo Sostenible, Diseño Textil y Moda, y Biotecnología. 

Subrayó que la misión de la universidad es formar técnicos superiores universitarios, ingenieros o licenciados para el sector productivo de la región, a través de un modelo educativo basado en competencias profesionales, innovador y con calidad, para que las y los egresados logren su inserción laboral inmediata, en su área de especialidad.

