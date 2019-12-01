Bedolla cumple compromiso con la niñez de Zamora; inaugura parque infantil

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 18:32:11

Zamora, Michoacán, a 21 de noviembre de 2025.- Como resultado de una petición realizada por niñas y niños durante la audiencia pública del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en Zamora, el mandatario inauguró un parque infantil para beneficio de más de 35 mil 500 personas que habitan 20 colonias de la ciudad.

El mandatario destacó que el Parque Ciudad de las Niñas y los Niños contó con una inversión estatal de 5.8 millones de pesos del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (Fortapaz), mismo que fue posible gracias a la coordinación con el Ayuntamiento de Zamora, que donó el terreno para su construcción.

“Tenemos que trabajar mucho por la integración social de Michoacán. Seguiremos haciendo un gran esfuerzo por esta región productiva, de todo corazón vamos a estar apoyando mucho a Zamora. Viene mucha inversión y apoyo a los jóvenes, pero también inversión productiva y de infraestructura”, manifestó Ramírez Bedolla.

La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, destacó que el parque es parte de la visión de ciudades que tiene el Gobierno de Michoacán.

Explicó que consta de mil 754 metros cuadrados con elementos que favorecen las actividades físicas, la creatividad y la convivencia, como un skatepark diseñado especialmente para las niñas y niños, juegos infantiles, bancas y mesas de concreto, fuentes y espejos de agua, jardines, alumbrado y muros que brindan un espacio seguro.

Por su parte, el alcalde de Zamora, Carlos Soto Delgado, destacó la coordinación que existe con el Gobierno estatal para mejorar la calidad de vida de las familias de este municipio y agradeció al mandatario por cumplir su compromiso que surgió de una petición realizada en audiencia ciudadana.

Acompañaron al gobernador la diputada federal, Miroslava Shember Domínguez; representantes del sector empresarial de la región; autoridades estatales y municipales; así como estudiantes del Colegio de Bachilleres, habitantes de la ciudad y niñas y niños beneficiados.