Bedolla anuncia el primer pago de la Beca Gertrudis Bocanegra para el 28 de febrero

Hidalgo, Michoacán, a 16 de febrero de 2026.- Al entregar tarjetas de la Beca Gertrudis Bocanegra a más de mil 700 estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que el próximo 28 de febrero recibirán el primer depósito de mil 900 pesos correspondiente al bimestre enero-febrero, que podrán utilizar para gastos de transporte.

“Qué padre que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dentro del Plan por la Paz y la Justicia, haya pensado en Michoacán porque somos el primer estado del país que vamos a tener becas desde la primaria, secundaria, preparatoria, y universidades”, destacó el mandatario, al precisar que se trata de un apoyo universal que beneficiará a más de 44 mil jóvenes de instituciones públicas de educación superior en todo el estado.

Ramírez Bedolla reconoció los esfuerzos que realizan miles de alumnas y alumnos y sus familias para seguir estudiando, lo que contribuye también al bienestar de Michoacán. “Aprovechen bien el recurso económico. Yo vengo de una universidad pública, el Tecnológico de Ciudad Hidalgo es una institución pública y en eso basamos nuestra esperanza de que cada vez más jóvenes tengan la oportunidad de estudiar y de superarse”, agregó.

Por su parte, la secretaria de Educación, Gabriela Molina, destacó que este apoyo federal forma parte del programa de becas más ambicioso lanzado en la historia educativa de Michoacán, para que el tema económico no sea una preocupación más en las familias del estado.

Mientras que el coordinador estatal de Becas para el Bienestar, Juan Pablo Calvillo Tinoco, informó que los depósitos bimestrales de la beca se realizarán a través del Banco del Bienestar. Precisó que en el caso del Instituto Tecnológico de Ciudad Hidalgo, algunas alumnas y alumnos ya recibían la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Acompañaron al gobernador, la directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior, Mariana Sosa Olmeda; el director del Instituto Tecnológico de Ciudad Hidalgo, José Trinidad Lara López; el secretario del Ayuntamiento de Hidalgo, Juan Pablo Herrera Maldonado; y alumnas y alumnos beneficiados.