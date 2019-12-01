Base social del crimen organizado pide liberación de funcionarios de Chavinda, asegura gobernador

Base social del crimen organizado pide liberación de funcionarios de Chavinda, asegura gobernador
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 11:43:00
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Morelia, Michoacán, a 30 de marzo del 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, acusó que es la denominada “base social” del narco quien pide la liberación de cinco funcionarios públicos del municipio de Chavinda, entre quienes se encuentra la Síndica, director y subdirector de Seguridad Pública municipal.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal destacó que las manifestaciones registradas en la demarcación para exigir la liberación de los cinco funcionarios estarían motivadas por la delincuencia organizada, por lo que destacó que había mucho que investigar en el caso.

Agregó que ha dialogado con el Fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, y confirmó que se ampliarán las investigaciones.

Ramírez Bedolla dijo esperar que no ocurra en este caso lo mismo que en Ecuandureo, donde 10 policías municipales así como el director de seguridad pública fueron detenidos por nexos con el crimen organizado, y liberados el lunes de la semana anterior por un juez estatal para seguir el proceso únicamente con medidas cautelares.

En este sentido, apuntó que hizo llegar su protesta al Poder Judicial por la liberación de estas personas, además, enfatizó que el nuevo sistema judicial no fue electo para seguir con las prácticas corruptas del anterior.

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