Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 13:37:33

Morelia, Michoacán, a 24 de noviembre de 2026.- Para garantizar un trato digno a familiares que acompañan a un paciente hospitalizado, el diputado Juan Carlos Barragán propuso que los hospitales públicos de Michoacán cuenten con albergues y comedores comunitarios.

La iniciativa plantea que, las instituciones del Sistema Estatal de Salud, en coordinación con el DIF Michoacán y los ayuntamientos, garanticen estos espacios en hospitales regionales, generales y de alta especialidad, con prioridad para familiares que enfrentan condiciones de vulnerabilidad económica.

“Una familia que acompaña a un paciente no debería tener que preocuparse por dónde dormir o cómo conseguir alimentos. La enfermedad ya representa una situación difícil; no podemos permitir que la falta de recursos haga todavía más pesado ese proceso”, expresó.

El legislador destacó que esta propuesta tiene su origen en el análisis, diagnóstico e investigación realizados por alumnas y alumnos de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas “Dr. Ignacio Chávez” de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así como los médicos Luis Francisco del Toro Lugo, Guadalupe Pichardo Escobedo y Carlos Alberto Valenzuela Vargas quienes identificaron las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan los familiares de pacientes hospitalizados.