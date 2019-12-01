Barragán exige priorizar el agua potable y no el cambio de imagen del OOAPAS

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Enero de 2026 a las 14:14:23
Morelia, Michoacán, a 8 de enero de 2026.- El diputado Juan Carlos Barragán hizo un llamado enérgico a las autoridades municipales y al Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS) para que se invierta de manera urgente en mejorar el servicio de agua potable, ante la grave situación que enfrentan cientos de familias que no reciben el suministro de forma regular en sus hogares.

Barragán señaló que resulta inaceptable que, mientras colonias enteras padecen desabasto, fugas y mala calidad del agua, el OOAPAS destine recursos a la promoción personal de su director o a cambios constantes de imagen institucional, en lugar de atender el problema de fondo.

“El agua no puede seguir siendo un lujo en Morelia. Hay familias que pasan días o semanas sin servicio, y eso no se resuelve con campañas de imagen ni con logotipos nuevos. Se resuelve invirtiendo en infraestructura, mantenimiento y una operación eficiente”, afirmó.

El legislador subrayó que el organismo debe concentrar sus recursos en garantizar que el agua llegue a las casas, reparar fugas, mejorar la red hidráulica y atender las zonas con mayor rezago, especialmente en colonias populares y unidades habitacionales.

Finalmente, Barragán reiteró que el acceso al agua potable es un derecho humano, no un favor, y exigió al OOAPAS dejar de lado el despilfarro y asumir con responsabilidad su función principal: servir a las y los morelianos.

