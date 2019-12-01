Bancada del PVEM y Gobierno de Michoacán establecen agenda común en beneficio de las y los michoacanos

Morelia, Michoacán, a 30 de enero de 2026.- La diputada local Sandra Arreola Ruiz, coordinadora de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado, destacó el diálogo sostenido entre las y los diputados que integran la fracción parlamentaria, el dirigente estatal del partido, Ernesto Núñez Aguilar, y el secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor.

El encuentro tuvo como propósito fortalecer la coordinación institucional y establecer una agenda legislativa y de gestión conjunta en materia de seguridad pública y protección al medio ambiente, áreas consideradas prioritarias para el desarrollo integral de la entidad.

Durante la reunión, las y los diputados Xóchitl Ruiz González, Juan Antonio Magaña de la Mora, David Martínez Gowman, Alfredo Anaya Orozco y Abraham Espinoza Villa coincidieron en la necesidad de sumar esfuerzos entre el Gobierno del Estado y la bancada del PVEM para impulsar políticas públicas que garanticen el bienestar de las familias michoacanas y la preservación de su patrimonio natural.

“Con el secretario Raúl Zepeda hemos construido un diálogo muy productivo. En el PVEM estamos convencidos de que la seguridad y la sustentabilidad ambiental son pilares fundamentales para el desarrollo. Trabajaremos desde el Congreso del Estado en la construcción y respaldo de iniciativas que complementen las acciones que se impulsan en Michoacán en materias prioritarias como seguridad, salud y medio ambiente”, afirmó la diputada Sandra Arreola Ruiz.

Entre los puntos centrales de la agenda común se encuentran el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación en materia de seguridad, con especial atención a la prevención del delito y la protección de los grupos vulnerables, así como la promoción de iniciativas legislativas y proyectos orientados al desarrollo económico sustentable, la gestión integral de residuos, la conservación de los recursos naturales y la transición energética en la entidad.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, reconoció la disposición y el compromiso de la bancada del PVEM, subrayando la importancia de trabajar de manera articulada entre los distintos órdenes de gobierno para obtener resultados concretos que mejoren la calidad de vida de las y los michoacanos.

La bancada del Partido Verde Ecologista de México refrenda su compromiso con el diálogo constructivo y su vocación para ser un enlace efectivo que traduzca las necesidades del estado en acciones legislativas y políticas públicas eficaces.