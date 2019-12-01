Ayuntamiento de Zitácuaro continúa obras de pavimentación en colonias

Zitácuaro, Michoacán, 15 de octubre de 2026.- El Ayuntamiento de Zitácuaro continúa con obras de pavimentación en distintas zonas del municipio. En esta ocasión, inició la construcción de 80 metros lineales de concreto hidráulico en la colonia Educación, como parte de las intervenciones destinadas a mejorar las condiciones de las vialidades y los accesos a las colonias.

El presidente municipal, Antonio Ixtláhuac, encabezó el banderazo de arranque de los trabajos, acompañado por autoridades municipales y habitantes de la colonia.

La obra permitirá mejorar las condiciones de circulación en este acceso, utilizado por las familias de la zona para sus desplazamientos cotidianos.

El inicio de esta pavimentación se suma a otras intervenciones de infraestructura vial que realiza el Gobierno Municipal en colonias y comunidades de Zitácuaro, donde el mejoramiento de calles y caminos continúa siendo una de las necesidades de la población.

Con esta nueva intervención, el Ayuntamiento de Zitácuaro mantiene los trabajos de mejoramiento de la infraestructura vial en colonias y comunidades del municipio, al tiempo que reconoce la necesidad de continuar atendiendo las calles que presentan deterioro y requieren nuevas obras.