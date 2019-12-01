Ayuntamiento de Morelia autoriza hermanamiento con Sacramento, California

Morelia, Michoacán, a 30 de enero de 2026.- El Ayuntamiento de Morelia aprobó por unanimidad el hermanamiento entre la capital michoacana y la ciudad de Sacramento, California, durante la Segunda Sesión Ordinaria, consolidando una relación institucional con una ciudad que mantiene estrechos lazos con la comunidad moreliana y migrante.

En su intervención, el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, subrayó la relevancia de este acuerdo al señalar que Sacramento concentra una importante población mexicana, destacando la migración michoacana y moreliana, lo que genera una cercanía social y cultural significativa. Explicó que este hermanamiento fue analizado por un comité especializado, con el objetivo de asegurar que no se limite a la firma de un documento, sino que tenga seguimiento, continuidad y beneficios concretos para ambas ciudades.

“Este hermanamiento, desde el punto de vista del análisis que se hizo en el comité, representaría grandes beneficios para nuestro municipio, para nuestra comunidad migrante y de igual forma para la comunidad que se encuentra allá en Sacramento, así como para las familias morelianas que tienen vínculos directos con esa ciudad”, expresó el alcalde.

Durante la sesión, el Cabildo también autorizó por unanimidad los dictámenes para la regularización de los fraccionamientos Loma de Chapultepec y Nuevo Vergel, ubicados al sur del municipio, así como el establecimiento de un nuevo desarrollo habitacional denominado Cumbres del Alba, refrendando el compromiso del Ayuntamiento con el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano responsable de Morelia.