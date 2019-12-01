Ayuntamiento de Morelia aprueba Cuenta Pública con finanzas sanas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 14:09:45
Morelia, Michoacán; 30 de enero de 2026.- Con el propósito de mantener finanzas sanas y orden financiero, el Ayuntamiento de Morelia aprobó en sesión extraordinaria de Cabildo el Informe de la Cuenta Pública correspondiente al cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal 2025. 

La mañana de este viernes, los integrantes del cuerpo colegiado aprobaron el informe que contiene un balance financiero del municipio, en tanto que al último corte los Presupuestos de Ingresos y Egresos ascendieron a 4 mil 797 millones 992 mil 435 pesos. 

El Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, ratifica el manejo responsable de los recursos públicos, mediante la aprobación de este balance sano entre participaciones federales, recaudación propia, ingresos y egresos.

