Ayuntamiento de Morelia abre convocatoria para el programa “Mujeres al volante”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 11:07:47

Morelia, Michoacán, a 11 de septiembre de 2025.- El Ayuntamiento de Morelia, a través de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (SEMMUJERIS) y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (SEDUM), anunció la apertura de la convocatoria del programa “Mujeres al volante”, con el objetivo de fomentar la participación de las mujeres en el servicio de transporte público de la ciudad.

Podrán registrarse mujeres de entre 20 y 50 años de edad, residentes de Morelia, con escolaridad mínima de secundaria, al menos dos años de experiencia manejando vehículo estándar, licencia de conducir vigente, visión clara y disponibilidad de horario.

La convocatoria estará abierta del 10 de septiembre al 10 de octubre en las oficinas de SEMMUJERIS, ubicadas en Antonio Alzate #805, Col. Centro Histórico, donde también se brindará acompañamiento para el llenado del formulario de registro.

Las evaluaciones a las aspirantes se realizarán del 13 al 17 de octubre, mientras que los resultados serán publicados el 20 de octubre.

Con este programa, el Gobierno de Morelia refrenda su compromiso con la igualdad sustantiva y la creación de oportunidades que permitan a más mujeres abrirse camino en ámbitos laborales tradicionalmente ocupados por hombres.