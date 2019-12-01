Avanza la iluminación de puentes peatonales en avenida Solidaridad

Morelia, Michoacán; 22 de octubre de 2026.- Siguiendo la instrucción del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, se da continuidad al mejoramiento del alumbrado público, priorizando acciones que contribuyan a la seguridad y movilidad de la ciudadanía, especialmente en los espacios de tránsito peatonal.

La Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Alumbrado Sustentable, trabaja de manera progresiva en la instalación de reflectores en los puentes peatonales ubicados sobre avenida Solidaridad, con el objetivo de mejorar las condiciones de iluminación y fortalecer la seguridad de las familias que viven en la zona, así como de quienes utilizan estas vías con regularidad.

Los trabajos de mejora de iluminación se realizan sobre la avenida Solidaridad, en el tramo que va del monumento a Lázaro Cárdenas hasta su cruce con la avenida Camelinas, instalando reflectores de alta potencia que facilitarán la visibilidad en los puentes que cruzan el río Grande, sobre todo en las horas de menos luz natural. Las acciones avanzan gradualmente, y continuarán hasta cubrir los puentes peatonales contemplados en esta vialidad.

De esta forma, el Gobierno Municipal sigue trabajando en el mejoramiento de los espacios públicos y el equipamiento urbano, en beneficio de las y los morelianos.