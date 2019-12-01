Avanza construcción de puente superior La Hielera en Uruapan: Bedolla 

Uruapan, Michoacán, a 7 de septiembre de 2025.- La construcción del puente superior vial La Hielera en Uruapan, registra un avance del 78 por ciento, obra que resolverá uno de los principales puntos de congestionamiento vehicular en la intersección del Libramiento Oriente con la calzada La Fuente.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que esta infraestructura de inversión multianual, contempla un paso superior de cuatro carriles superiores y otros cuatro carriles a nivel de superficie para agilizar el tránsito e incrementar la seguridad vial para los más de 27 mil vehículos que circulan diariamente por la zona.

Destacó que ya se encuentran listas 20 trabes metálicas para su colocación y otras 12 están en proceso de arribo para continuar con su edificación que además incluye un espacio público con cruces seguros para peatones, ciclistas y personas con discapacidad, skatepark, juegos infantiles, gimnasio al aire libre, iluminación led, cámaras de videovigilancia conectadas al C5i entre otros.

El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, compartió que ya se concluyeron los trabajos de reubicación del gasoducto que atravesaba la zona para continuar con la perforación y estabilización de suelos con sistema Geopier, que consiste en sustituir terreno con mejores materiales para garantizar una cimentación segura y durable.

Por lo que recordó que este proyecto forma parte del paquete de obras que modernizarán la movilidad de Uruapan con infraestructura adecuada para facilitar el traslado seguro de personas, mercancías y servicios impulsando el desarrollo económico de la región.