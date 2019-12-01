Avanza agenda para erradicar la violencia de género en el Senado: Araceli Saucedo

Avanza agenda para erradicar la violencia de género en el Senado: Araceli Saucedo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Febrero de 2026 a las 22:27:20
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 12 de febrero del 2026.– En el marco de la Reunión Ordinaria de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República, la senadora por Michoacán, Araceli Saucedo Reyes, informó que se aprobaron diversos dictámenes orientados a fortalecer el marco jurídico para prevenir y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres.

La legisladora destacó que estos avances representan un paso firme hacia la consolidación de políticas públicas con perspectiva de género, que garanticen mayor protección, justicia y condiciones de igualdad sustantiva en todo el país.

Durante la misma sesión, también se avaló el dictamen relativo al otorgamiento del Reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” 2025, el cual será entregado en sesión solemne en el contexto del Día Internacional de las Mujeres, como un homenaje a mexicanas cuya trayectoria ha contribuido a la defensa y promoción de los derechos de las mujeres.

Asimismo, fue aprobado el dictamen que contiene la terna de candidatas a recibir la Medalla “Elvia Carrillo Puerto” en su edición 2025. Las propuestas consideradas por la comisión son Karla Mawcinitt Bueno, Cecilia López Pérez y Lucila Ayala de Moreschi, quienes sobresalieron en el proceso de evaluación por su trayectoria, mérito y el respaldo obtenido a través de las postulaciones recibidas.

Araceli Saucedo Reyes reiteró su compromiso de continuar impulsando acciones legislativas que coloquen en el centro la dignidad, la igualdad y el reconocimiento del papel histórico de las mujeres en la transformación del país.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Balacera, rumores e incertidumbre en Zacatecas: ataque armado sacude zona del rancho de Pepe Aguilar
Confirman 33 personas detenidas, tras operativo en la planta de la Cooperativa Cruz Azul de Tula, Hidalgo
Se estrella automóvil con árbol cerca de Casa Michoacán en Morelia; hay una persona herida
Choque de motocicletas deja un fallecido y un herido en la colonia Rancho Seco de Celaya, Guanajuato
Más información de la categoria
Balacera, rumores e incertidumbre en Zacatecas: ataque armado sacude zona del rancho de Pepe Aguilar
Automovilistas quedan varados por ponchaduras en la autopista México – Guadalajara a la altura del km 124 + 800; concesionaria, sin capacidad de atender a usuarios
Desmantelan sistema de “halconeo” en Zamora, Michoacán: aseguran 11 cámaras clandestinas
Comando armado ataca al convoy de Pepe Aguilar en Zacatecas
Comentarios