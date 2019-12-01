Avanza agenda para erradicar la violencia de género en el Senado: Araceli Saucedo

Ciudad de México, a 12 de febrero del 2026.– En el marco de la Reunión Ordinaria de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República, la senadora por Michoacán, Araceli Saucedo Reyes, informó que se aprobaron diversos dictámenes orientados a fortalecer el marco jurídico para prevenir y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres.

La legisladora destacó que estos avances representan un paso firme hacia la consolidación de políticas públicas con perspectiva de género, que garanticen mayor protección, justicia y condiciones de igualdad sustantiva en todo el país.

Durante la misma sesión, también se avaló el dictamen relativo al otorgamiento del Reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” 2025, el cual será entregado en sesión solemne en el contexto del Día Internacional de las Mujeres, como un homenaje a mexicanas cuya trayectoria ha contribuido a la defensa y promoción de los derechos de las mujeres.

Asimismo, fue aprobado el dictamen que contiene la terna de candidatas a recibir la Medalla “Elvia Carrillo Puerto” en su edición 2025. Las propuestas consideradas por la comisión son Karla Mawcinitt Bueno, Cecilia López Pérez y Lucila Ayala de Moreschi, quienes sobresalieron en el proceso de evaluación por su trayectoria, mérito y el respaldo obtenido a través de las postulaciones recibidas.

Araceli Saucedo Reyes reiteró su compromiso de continuar impulsando acciones legislativas que coloquen en el centro la dignidad, la igualdad y el reconocimiento del papel histórico de las mujeres en la transformación del país.