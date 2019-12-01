Av. Amalia Solórzano tendrá 8.2 km de ciclovía: Gladyz Butanda

Av. Amalia Solórzano tendrá 8.2 km de ciclovía: Gladyz Butanda
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 15:37:27
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 30 de enero de 2026.- La ciclovía de la ampliación de la Amalia Solórzano tiene una longitud de 8.2 kilómetros, donde cientos de ciclistas de la capital podrán circular de manera segura y cómoda, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías. 

A unas horas de que se inaugure la obra, en la que se invirtieron 201.9 millones de pesos, la promotora de los teleféricos de Morelia y Uruapan explicó que se construyeron 8.2 kilómetros de ciclovía sobre una vialidad con una longitud de 4.1 kilómetros, toda vez que la infraestructura ciclista se desarrolló en ambos sentidos de circulación, es decir, con carriles para ida y vuelta a lo largo de toda la vialidad.

Dijo que, como todas las obras que se están construyendo, la ampliación de la avenida Amalia Solórzano se edificó con base en la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Michoacán, de manera que pone al peatón como prioridad con 30 mil 878 m2 de banquetas, 55 cruces seguros, 100 bancas de concreto, 537 bolardos, 100 cubos de concreto y 28 paradas de autobús. 

La información expuesta por la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, se generó previo a la inauguración de la ampliación de la avenida Amalia Solórzano, vialidad que permitirá recorrer el sur de Morelia en tan sólo 10 minutos, a bordo de un vehículo, y 30 minutos en bicicleta.

Noventa Grados
Más información de la categoria
A proceso "El Bótox" por su presunta responsabilidad en el homicidio de Bernardo Bravo y otros crímenes en Michoacán
Aseguran 300 cartuchos útiles,12 cargadores y equipo balístico durante operativo en Buenavista, Michoacán
Muere presunto asaltante tras intento de robo en fraccionamiento de Celaya, Guanajuato
Hallan tráiler abandonado en Zamora, Michoacán; presentaba impactos de bala en el parabrisas
Más información de la categoria
Sin intocables: SSP Michoacán abre fuego contra la corrupción policial y lleva de la patrulla al banquillo a 11 uniformados
Homicidios dolosos disminuyen 42% en Baja California en lo que va del sexenio de Sheinbaum
A proceso "El Bótox" por su presunta responsabilidad en el homicidio de Bernardo Bravo y otros crímenes en Michoacán
Se mantiene recompensa millonaria por Iván Archivaldo Guzmán en Estados Unidos
Comentarios