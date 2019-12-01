Av. Amalia Solórzano tendrá 8.2 km de ciclovía: Gladyz Butanda

Morelia, Michoacán, a 30 de enero de 2026.- La ciclovía de la ampliación de la Amalia Solórzano tiene una longitud de 8.2 kilómetros, donde cientos de ciclistas de la capital podrán circular de manera segura y cómoda, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

A unas horas de que se inaugure la obra, en la que se invirtieron 201.9 millones de pesos, la promotora de los teleféricos de Morelia y Uruapan explicó que se construyeron 8.2 kilómetros de ciclovía sobre una vialidad con una longitud de 4.1 kilómetros, toda vez que la infraestructura ciclista se desarrolló en ambos sentidos de circulación, es decir, con carriles para ida y vuelta a lo largo de toda la vialidad.

Dijo que, como todas las obras que se están construyendo, la ampliación de la avenida Amalia Solórzano se edificó con base en la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Michoacán, de manera que pone al peatón como prioridad con 30 mil 878 m2 de banquetas, 55 cruces seguros, 100 bancas de concreto, 537 bolardos, 100 cubos de concreto y 28 paradas de autobús.

La información expuesta por la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, se generó previo a la inauguración de la ampliación de la avenida Amalia Solórzano, vialidad que permitirá recorrer el sur de Morelia en tan sólo 10 minutos, a bordo de un vehículo, y 30 minutos en bicicleta.