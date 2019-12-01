Autoridades explican trabajos de quema controlada en ducto de Pemex en Pénjamo, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 19 de Diciembre de 2025 a las 20:34:28

Pénjamo, Guanajuato, a 19 de diciembre de 2025.- Autoridades municipales y cuerpos de emergencia explicaron los trabajos que actualmente se realizan en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), luego de que se generaran dudas entre la ciudadanía por versiones difundidas en redes sociales. A través de un comunicado oficial, se precisó que se trata de una quema controlada de combustible, aplicada como medida de seguridad y prevención.

De acuerdo con la información oficial, este procedimiento tiene como finalidad evitar la acumulación de gas y la formación de concentraciones peligrosas, lo que permite disminuir riesgos y crear condiciones seguras para continuar con las labores de reparación del ducto.

La quema se efectúa bajo un estricto esquema de supervisión y monitoreo, con la participación coordinada del Cuerpo de Bomberos de Pénjamo, Bomberos de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Protección Civil Municipal y personal especializado de Pemex, quienes permanecen en el sitio para atender cualquier eventualidad.

Se informó que estas acciones se prolongarán durante varias horas, hasta que se consuma el combustible contenido en el ducto, lo que permitirá avanzar de manera segura en los trabajos técnicos programados.

Como medida preventiva adicional, se llevaron a cabo evacuaciones temporales en empresas ubicadas en zonas aledañas, sin que hasta el momento se tenga registro de personas lesionadas.

Finalmente, el Gobierno Municipal de Pénjamo reiteró su compromiso con la seguridad de la población y exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales, atendiendo en todo momento las indicaciones de las autoridades.