Aumentará 150% atención a pacientes con cáncer en Michoacán: Bedolla

Morelia, Michoacán, a 3 de septiembre del 2025.- El arranque de operaciones del nuevo Acelerador lineal y Pet Scan permitirán incrementar hasta un 150 por ciento la atención a pacientes con cáncer en Michoacán, aseguró el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla; anteriormente el Instituto Michoacano de Oncología atendía a 80 pacientes al día, ahora tendrá la capacidad de atender a 200 de manera gratuita a personas afiliadas al IMSS Bienestar.

El mandatario estatal señaló que este equipamiento representó una inversión de 165 millones de pesos y es parte fundamental para terminar con la lista de espera para la atención de pacientes oncológicos, "que todo paciente que tuviera la necesidad del estudio contara con la garantía de atención".

El Pet Scan es el equipo que más efectividad muestra, pero además, es el que menos daño causa al cuerpo sin afectar a hígado o pulmones, además de tratar varias zonas del cuerpo en una misma sesión; este estudio en particular cuesta más de 20 mil pesos, por lo que es un ahorro significativo para quienes no tienen derechohabiencia.

Ramírez Bedolla reiteró que ahora la atención será inmediata y sin lista de espera, pues cada día cuenta en el tratamiento contra el cáncer, por lo que también consideró que pacientes de hospitales públicos y privados podrán subrogarse a estos servicios de salud gratuitos.