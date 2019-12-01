Atlético Morelia-UMSNH tuvo un positivo debut en la Copa Metropolitana 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 17:35:26
Tecámac, Estado de México, a 14 de agosto de 2025.- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana tuvo un buen debut en la Copa Metropolitana 2025, luego de que este jueves empatara 2-2 y posteriormente ganara en la tanda de penales, en el torneo desarrollado en el Estadio Tecámac. 

Ya con varias caras nuevas, los Zorros saltaron al terreno de juego y plantearon un partido inteligente y, pese a estar en desventaja en dos ocasiones, no bajaron los brazos y lograron igualar gracias a los goles de Amir Marines y Juan Pablo Pizano, lo que dejó un 2-2 en el marcador. 

Tras la paridad en la pizarra se tuvo que definir a un ganador y ya en la serie desde los 11 pasos, el representativo de la Casa de Hidalgo mostró mayor efectividad y logró imponerse 5-4.

“Es el primer partido importante, me siento bien porque nunca bajamos los brazos, siempre fuimos para adelante, no dejamos de luchar ni dimos ninguna pelota por perdida. Venimos muy fuertes y a competir a lo más alto que podamos llegar, al rival que nos toque lo vamos a enfrentar de la mejor manera. Estoy feliz por ayudar al equipo con un gol, porque es empezar con el pie derecho", compartió Marines después del partido. 

Cabe mencionar que, este viernes, el Atlético Morelia-UMSNH disputará su segundo partido en este torneo, donde una victoria lo llevará a la siguiente fase.

