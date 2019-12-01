Morelia, Michoacán, 23 de noviembre de 2026.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), bajo el lema "Libres y Solidarias", el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que de acuerdo con el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), durante la presente administración se ha logrado atender a 120 mil 331 mujeres, cifra que representa seis veces más en comparación con el gobierno anterior.

Explicó que la ampliación de estos resultados responde al fortalecimiento de la estrategia territorial a través del programa PAIBIM y la red de Centros LIBRE, que entre 2025 y 2026 han brindado cobertura a más de 107 mil mujeres y otorgado más de 109 mil servicios en el estado.

Asimismo, Ramírez Bedolla destacó que la política de prevención y empoderamiento comunitario ha permitido capacitar a más de 14 mil mujeres mediante talleres, conformar 127 Comités "El Libre es Nuestro", articular el trabajo de 7 mil 045 Tejedoras de la Patria y distribuir 30 mil 810 Cartillas de Derechos de las Mujeres en todo el territorio michoacano.

Mientras que la titular de la Seimujer, Alejandra Anguiano González, refirió el crecimiento sin precedentes en la cobertura institucional, el cual se refleja también en el volumen de atenciones brindadas, alcanzando un total de 227 mil 455 servicios otorgados, lo que equivale a 38.7 veces más servicios que los registrados en la gestión pasada.

Resaltó que entre 2025 y 2026, el impacto se ha consolidado de manera exponencial: en 2025 se atendió a 30 mil 749 mujeres mediante 74 mil 465 servicios, mientras que en lo que va de 2026 la atención escaló a 77 mil 708 mujeres y 63 mil 516 servicios, superando drásticamente los promedios anuales de años previos que oscilaban entre menos de mil y poco más de diez mil atenciones.