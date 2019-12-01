Atestigua Eric Gudiño Asamblea General Ordinaria de la FECAPEQ

Atestigua Eric Gudiño Asamblea General Ordinaria de la FECAPEQ
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 3 de septiembre de 2025.- El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, participó como invitado en la XXIII Asamblea General Ordinaria del XXI Consejo Directivo de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Querétaro, A.C. (FECAPEQ), presidida por Ofir Aragón Nieves, en donde destacó que la colegiación de los profesionistas es una garantía de que el servicio que contraten los ciudadanos será profesional y eficiente. Señaló que Querétaro es tierra de instituciones públicas y privadas íntegras, actualizadas y especializadas, que trabajan en beneficio de la sociedad. 

“En la Secretaría de Gobierno las puertas están abiertas. Hay temas en los que a nosotros nos interesa que ustedes puedan participar, ya que hoy se están promoviendo una serie de políticas públicas y siempre es importante escuchar a quienes saben, hay temas hoy que para el gobernador son prioritarios en los que los especialistas en la materia pueden aportar y sumarse para diseñar políticas públicas consensuadas y que beneficien por supuesto a la sociedad”, manifestó. 

Durante el desarrollo de esta asamblea, el funcionario estatal escuchó e intercambió puntos de vista con las y los presidentes de los distintos colegios de profesionistas reunidos, y reiteró su compromiso de trabajar de la mano con cada uno de ellos en beneficio de la ciudadanía. 

En su intervención, el presidente de la FECAPEQ, Ofir Aragón Nieves, resaltó que mantener cercanía y vinculación con la Secretaría de Gobierno es muy importante para este cuerpo colegiado, al ser el canal y conducción para trabajar con las diferentes áreas de la administración estatal.

“Los profesionistas del estado de Querétaro el día de hoy están en constante evolución y ocupados en que la sociedad en general tenga garantizados servicios profesionales de calidad y sobre todo éticos”, comentó.

