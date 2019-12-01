Asegura José Pío X Salgado que proyecto del telefércio para el municipio de Querétaro es viable

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 20:10:19

Querétaro, Querétaro, a 15 de octubre de 2025.- José Pío X Salgado Tovar, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Querétaro (SDUOP) aseguró que el proyecto de movilidad que planteó Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro a través de un teleférico es viable.

“Es un proyecto viable e importante desde el punto de vista de ciudad; la ciudad tiene que tomar acciones más eficientes en el tema de la movilidad y esta es una alternativa”.

Sin embargo, dijo, habría que esperar al desarrollar de los expedientes en los proyectos técnicos, y ver en qué puede colaborar la dependencia estatal, pero realmente es un buen proyecto.

“El proyecto como tal es viable, pero nada más habría que hacer algunas revisiones, sobre todo en el tema social porque el teleférico pasaría por arriba de la gente, entonces ese tema es el que habrá que analizar”.

Aclaró que este proyecto lo está desarrollando el municipio por lo que desconoce cuál es el monto de inversión, pero habrá que analizar a detalle la parte técnica.

“Nosotros ya teníamos nociones de este proyecto y nosotros, si nos lo piden, colaboraremos con ellos para poderlo sacar bien”.

Durante el encuentro ciudadano “Una Mirada al Futuro” que encabezó el sábado pasado, Felifer Macías Olvera, anunció el proyecto para la construcción de un Teleférico, en la delegación Epigmenio González, el cual podría costar entre los 700 y 800 millones de pesos.

“El teleférico busca convertirse en una alternativa sustentable de movilidad, a disminuir la congestión vehicular y ofrezca una nueva opción de transporte para los queretanos”.

Reconoció que esta obra podría durar dos años, una vez que se concluyan los estudios de factibilidad y se definan las rutas exactas que conectarán distintos puntos de la ciudad.