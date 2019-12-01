Asegura Francisco Domínguez Servién que el PAN mantendrá la gubernatura de Querétaro en 2027

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 18:15:46
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 14 de agosto de 2025.- El exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, aseguró que el Partido Acción Nacional (PAN) mantendrá la gubernatura de Querétaro en 2027, a pesar del declive del partido a nivel nacional y la disminución de posiciones que enfrentan actualmente, el PAN gobierna solo cuatro estados, cuando en su momento llegó a administrar once.

“Sin duda alguna el PAN seguirá gobernando Querétaro”, enfatizó Domínguez Servién
Explicó que la dirigencia nacional no ha buscado acercamiento con él y consideró que sus decisiones han contribuido a un declive del partido. “Sigo pensando que están preparando el declive del PAN”.

No obstante, afirmó que en el ámbito estatal la militancia sigue activa y con capacidad para sostener los principales cargos de elección, incluida la presidencia municipal de la capital.
Para el proceso interno, dijo estar de acuerdo en que la candidatura a la gubernatura sea definida a través de un método ciudadano, que permita una competencia legítima y no dependa únicamente de estructuras partidistas o movilización interna; también propuso abrir más las puertas del partido a jóvenes y nuevos militantes.

En 2027 se renovarán 17 gubernaturas en el país, entre ellas las de Chihuahua, Aguascalientes y Querétaro. Domínguez señaló que ve a Querétaro con condiciones para refrendar el triunfo panista, al igual que Aguascalientes, y reiteró que el trabajo local será determinante frente al contexto nacional.

