Arropará Canacope a migrantes deportados: Eduardo Chávez 

Querétaro, Querétaro, 4 de febrero del 2025.- Eduardo Chávez Hidalgo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) en Querétaro, anunció la puesta en marcha de la campaña “México te abraza” que va dirigida a migrantes mexicanos que decidan retornar a México o, en su caso, que sean deportados para poder integrarse al mercado laboral.

Explicó que en su calidad de presidente hará diversas peticiones a los agremiados para generar espacios de trabajo, o bien, impulsar la incubación de algún emprendimiento y darles el acompañamiento para poder mantenerse activos.

Indicó que este programa se implementará en los 18 municipios de Querétaro, donde el organismo tiene presencia en los sectores de la micro, pequeña y grande industria, además de qué es una muestra de solidaridad con los paisanos y una manera de impulsar el talento que tienen como fuerza laboral.

“Hacemos un llamado a la membresía de Canacope al sector empresarial a los comercios en general pidiéndole su apoyo inmediato para impulsar esta iniciativa en dos acciones claves. La primera es que solicitamos a todas las a los comercios a las empresas al sector productivo del Estado de Querétaro en que generemos y al mismo tiempo compartamos oportunidades laborales con las que cuenten o con las que se puedan generar con el fin de qué los podamos difundir en las redes sociales y apoyar a todos nuestros nacionales que hoy en día viven un riesgo latente de ser deportados principalmente por las iniciativas firmadas por el presidente Trump”.

Explicó que, en los negocios y empresas agremiadas, colocan en un póster en lugares visibles, para que los paisanos puedan visualizar en donde pueden tener una oportunidad de trabajar o de recibir orientación para emprender.

Aclaró que, no será necesario comprobar la deportación, puesto que los paisanos ya han pasado por un proceso difícil, por lo que se tienen también a disposición las redes sociales para establecer contacto con ellos y acercar el apoyo.

Sobre el tema del incremento a los aranceles del 25 por ciento a las exportaciones de productos mexicanos por parte del vecino país del norte, Chávez Hidalgo rechazó esta imposición la cual calificó como una violación al T-MEC que afectará a empresas, trabajadores y consumidores de ambos países.

Respaldó las acciones del Gobierno de México y propuso que México exija la activación de los mecanismos de solución de controversias que contempla el T-Mec, ya que la medida estadounidense viola el tratado.

"Consideramos que la medida afecta al comercio, el cual no es el problema, sino que consideramos que es parte de la solución, ya que México es un socio comercial confiable y estratégico para los Estados Unidos. El comercio entre ambos países no solo genera crecimiento económico, sino que también fortalece la estabilidad en la región. Y en ese sentido, consideramos que no es con la imposición de aranceles como se resuelven los problemas, sino a través del diálogo y la cooperación".