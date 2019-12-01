Arranca IEEQ proceso electoral 2026-2027 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 15:37:19

Querétaro, Querétaro, a 16 de octubre de 2026.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) aprobó la declaratoria formal de inicio del Proceso Electoral Local 2026-2027 para la renovación de la gubernatura, así como la integración del Congreso del Estado y los 18 ayuntamientos de la entidad.

Grisel Muñiz Rodríguez, consejera presidenta de ese organismo electoral, señaló que el Instituto se encuentra listo y preparado para asumir con responsabilidad, profesionalismo y compromiso el desafío que representa el proceso electoral.

“Asumimos este compromiso con la convicción de que cada voto cuenta, cada derecho importa y cada decisión debe estar a la altura de la confianza ciudadana”.

Llamó a la ciudadanía queretana a apoderarse de la elección. “Les invito a hacer suyo este proceso electoral, a sumarse, a participar activamente como observadoras y observadores electorales a formar parte de las mesas directivas de casilla, a contrastar ideas”.

Dijo que organizar una elección exige más que cumplir con un calendario, exige entender que los acuerdos se convierten en acciones y que detrás de cada procedimiento hay derechos que se deben proteger. “La ciudadanía tiene derecho a esperar una respuesta oportuna de nuestra parte, que nuestras decisiones tengan sustento, que los procedimientos sean claros y esa expectativa me parece legítima”.

Reconoció el trabajo del personal que integra el Instituto. “Quiero decirle hoy a la ciudadanía queretana que cuentan con un Instituto Electoral con 30 años de experiencia y 10 procesos electorales, que han sido organizados por lo más valioso que tiene esta institución, que es su personal”.

Resaltó la importancia del binomio democracia-ciudadanía en cada proceso electoral. “Es clave para mantener la confianza, por ello invito a las y los ciudadanos a que participen el 6 de junio de 2027, emitiendo su voto libre y razonado, así como en las diferentes convocatorias que se abrirán para colaborar en estos comicios”.

Subrayó que un proceso electoral se construye con los actos de las autoridades, de los partidos políticos y, de manera fundamental, de la ciudadanía.

“Hago un llamado a las fuerzas políticas a contribuir a una competencia centrada en propuestas y respetuosas reglas; a las autoridades, a cumplir nuestras atribuciones con oportunidad y responsabilidad; y a la ciudadanía, a informarse, participar”.

Indicó que el Instituto asegura un proceso electoral local con equidad y libre de violencia hacia las mujeres. “Hace 73 años las mujeres conquistaron el derecho a votar y a ser electas, hoy nos corresponde desde esta institución garantizar que ese derecho y el de toda la ciudadanía se ejerza con plenitud, cuenten con el Instituto”.