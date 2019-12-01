Arranca "Cobijando Corazones" en Querétaro para apoyar a los que más lo necesitan

Querétaro, Querétaro, 11 de noviembre del 2025.- Para apoyar a los sectores más vulnerables de las zonas altas del municipio de Querétaro, este día arrancó la Colecta Invernal 2025 “Cobijando Corazones”, que tiene como objetivo reunir cobijas y prendas de abrigo para apoyar a las personas que más lo necesitan durante la temporada de frío, afirmó el alcalde capitalino, Felifer Macías.

A nombre de la presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, Adriana Olvera, Macías Olvera llamó a la sociedad civil y a los distintos órdenes de gobierno para sumarse al trabajo que realiza el DIF Municipal en favor de quienes más lo requieren.

“Un gran agradecimiento de que hoy nos acompañan en este granito de arena para ayudar a quien más lo necesita, y donde lo hablamos una y otra vez, en Querétaro aquí nadie se nos queda atrás, y en esta temporada de frío, en el DIF Municipal, estaremos ahí, en el frente de batalla, ayudando a quien más lo necesita, siempre a mejorar sus condiciones de vida y de manera integral con todos los instrumentos que aplicamos en el DIF municipal, en la Secretaría de Desarrollo Social y demás dependencias municipales, podamos estar, como siempre lo hacemos, ahí en la calle, donde están los problemas, ayudando siempre al más vulnerable”.

Reconoció el esfuerzo que realizan el DIF Municipal y la Coordinación Municipal de Protección Civil por su compromiso social y por atender a las personas que más apoyo requieren.

Tania Ruiz Castro, directora del DIF Municipal, invitó a la ciudadanía a participar en esta colecta que busca abrigar y acompañar a las familias más necesitadas.

“Esto es de todos. Esto no solo nos toca solo a los servidores públicos, le toca a todos los que vivimos en Querétaro, abrazar los corazones de todo el municipio. Así es que con esto damos este arranque, el frío va a estar va a necesitar de estas cobijas, la gente de Querétaro va a necesitar de este apoyo”.

Recordó que se instalaron dos centros de acopio: uno en las oficinas del DIF Municipal ubicadas en el Centro Cívico, y otro en la calle Galaxia número 514, colonia Universo 2000. La ciudadanía podrá acudir a donar hasta el 31 de enero de 2026, en un horario de 8:00 a 16:00 horas.