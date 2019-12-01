Arranca Bedolla tercera dotación de tenis a estudiantes de secundarias

Arranca Bedolla tercera dotación de tenis a estudiantes de secundarias
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 13:03:09
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Apatzingán, Michoacán, a 11 de septiembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla arrancó en el municipio de Apatzingán la entrega de tenis para más de 204 mil estudiantes de mil 728 escuelas secundarias públicas de Michoacán, para contribuir a que continúen con su formación académica. 

Desde la Escuela Secundaria Técnica No. 5, donde puso en marcha el Programa Jalo a Estudiar, Jalo por la Paz, el mandatario señaló que se trata del tercer año consecutivo en el que el Gobierno estatal dota de calzado de piel a jóvenes de todas las secundarias y telesecundarias, con una inversión de 92.8 millones de pesos.

Ramírez Bedolla manifestó la importancia de mantener la entrega de estos apoyos, que se suman a las becas educativas que otorga la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que millones de niñas, niños y jóvenes de todo el país no abandonen sus estudios por falta de recursos económicos.

“Vamos bien en educación: Michoacán, después de décadas, es el estado número uno en combatir el rezago educativo en el país, esto quiere decir que las niñas, niños y jóvenes tienen dónde estudiar, que las maestras y maestros están firmes dando clases y que tenemos ciclos escolares completos”, dijo. 

En tanto, la secretaria de Educación del Estado, Gabriela Molina Aguilar, aportó que con esta dotación sumarán más de 600 mil pares de tenis entregados a estudiantes de secundaria en los últimos tres ciclos escolares, que también son historias de vida. “Con sus tenis vamos a patear las adicciones”, manifestó.

Acompañaron al gobernador el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa; la directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior, Mariana Sosa; el director del Instituto de la Juventud Michoacana, Lenin López; la presidenta municipal de Apatzingán, Fanny Arreola, así como docentes y estudiantes beneficiados.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Dan 31 años de prisión a homicida de un agente de la PDI, en Zamora, Michoacán
Suman 8 muertos y más de 60 siguen hospitalizados por explosión de pipa en Iztapalapa
Localizan cuerpo de mujer que desapareció tras lluvias en Nuevo León
Hombre pierde la vida al infartarse mientras conducía en Lázaro Cárdenas
Más información de la categoria
Israel declara que "no habrá Estado Palestino"; Netanyahu firma proyecto de colonización
Identifican a dos de las víctimas mortales de explosión de pipa en Iztapalapa
Aumenta a 6 cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa
Asegura Sheinbaum que se dará todo el apoyo al gobierno de Clara Brugada por accidente de pipa en CDMX
Comentarios