Aprueban $30 millones para la Feria de Navidad de Celaya, pero aún no hay proyecto

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2026 a las 08:34:21

Celaya, Guanajuato, a 23 de octubre 2026.- Aunque todavía no existe un proyecto definido para la Feria de Navidad 2026, el Ayuntamiento durante sesión ordinaria aprobó en una primera etapa 30 millones de pesos para comenzar a preparar la contratación de artistas y la organización del evento, informó el regidor Miguel Villanueva.

Explicó que el recurso se autorizó con ahorros realizados por la Tesorería Municipal, con la intención de anticipar las contrataciones y evitar que, como en años anteriores, la aprobación tardía limite la oferta de artistas.

“El chiste es tener ya el fondo activo”, señaló el edil, quien aclaró que aún deberán presentarse las propuestas de las empresas interesadas en organizar la feria y definirse el procedimiento de contratación.

Villanueva agregó que también se buscará gestionar recursos del Gobierno del Estado y, posiblemente, de la Federación, con el objetivo de ofrecer una feria de mayor nivel y posicionar a Celaya como referente.

Respecto a quién administrará el recurso, indicó que primero deberá conformarse el nuevo patronato, debido a que el anterior concluyó su periodo, además de definir si habrá un encargado de despacho o un nuevo director.

Estimó que esta estructura podría quedar lista en un plazo no mayor a 15 días.

“En Hacienda simplemente se aprobaron los recursos”, puntualizó al reconocer que todavía no existe una fecha establecida para presentar el proyecto de la feria.

Por ahora, los 30 millones de pesos representan una primera etapa de financiamiento, mientras permanecen pendientes la propuesta del evento, la definición de sus organizadores y las posibles aportaciones adicionales para concretar la edición navideña de 2026.